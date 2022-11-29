İzmir’in Menemen ilçesinde, iddialara göre, kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü, kullandığı otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, anne 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, kızının ise el ve ayaklarında kırıklar meydana geldi. Kaçtıktan 2 saat sonra teslim olan alkollü sürücü, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, daha sonrada annenin ölümün ardından tutuklandı.

İzmir’in Menemen ilçesinde, iddialara göre, kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü, kullandığı otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, anne 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, kızının ise el ve ayaklarında kırıklar meydana geldi. Kaçtıktan 2 saat sonra teslim olan alkollü sürücü, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, daha sonrada annenin ölümün ardından tutuklandı.

Olay, 6 Kasım saat 08.30 sıralarında Menemen ilçesi Çanakkale asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kızını kursa götürmek isteyen anne Kibar Zorel (41) ve kızı Nisa Zorel (11), yayalara yeşil, araçlara ise kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada S.A.’nın kullandığı 07 RJ 837 plakalı araç, kırmızı ışık ihlali yaparak anne ve kızına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz kadın yaşam savaşını kaybetti

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ve el ile ayaklarında kırıklar bulunan küçük kız, burada ameliyata alındı ve daha sonra taburcu edildi. Anne Kibar Zorel ise Manisa’daki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Günlerdir yoğun bakımda kalan anne Kibar Zorel, yaşam savaşını kaybederek 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaçan sürücü önce serbest bırakıldı, anne ölünce tutuklandı

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan sürücü S.A., kazadan yaklaşık iki saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Yapılan alkol kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edilen S.A., önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A., 22 gün sonra annenin ölümünün ardından tekrar gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, meydana gelen feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir aracın durduğu, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına arkadan hızla gelen otomobilin çarptığı, küçük kızın çarpmanın etkisiyle savrulduğu, anne Kibar Zorel’in ise havada defalarca taklalar atarak yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu yer alıyor.

“Adalet yerini bulsun”

Karısını kaybeden, kızının el ve ayaklarında kırıklar bulunan acılı eş Mehmet Emin Zorel, “Eşim hafta sonu kızımı milli eğitim kursuna götürmek için yola çıkıyor. Yoldan karşıya geçmek için kendilerine yeşil ışık yanmasını bekliyor. Gidiş yönünü geçtikten sonra diğer yoldan geçeceği esnada arabanın biri kırmızı ışıkta duruyor, diğer araç durmadan eşime ve kızıma çarparak kaçıyor. Kaçtıktan 2 saat sonra teslim oluyor. Yapılan alkol ölçümlerinde 1.53 promil alkollü olduğu ortaya çıkıyor ve aynı gün serbest kalıyor" dedi.

İki kızı daha olduğunu ve yaşadıkları travmadan dolayı okula gidemediklerini, yaşanan süreçte çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen Zorel, “Çocuğum 11 yaşında, ayağında ve üç dört yerinde kırıklar var. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu. Çok fazla ağrıları var. Ben de işe gidemiyorum. Küçük kızıma kim bakacak hayatımız darmaduman oldu. Netice itibariyle alkollü birinin yaptığı hata yüzünden eşim öldü, çocuğum her yeri kırık vaziyette. Adalet yerini bulsun. Başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.