Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 8. Olağan İl Kongresi sonrası, Hakan Han Özcan başkanlığındaki yeni yürütme kurulu listesi duyuruldu.

AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Ocak’ta Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrenin ardından Hakan Han Özcan başkanlığındaki yeni İl Yürütme Kurulu listesi açıklandı. Kongre sonrasında AK Parti Ankara İl Başkanlığı kadrolarında yenilenme gerçekleşirken, yeni yürütme kurulu üyeleri ve görevleri belli oldu. AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakan Han Özcan liderliğinde oluşturulan yeni yürütme kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Hakan Han Özcan - İl Başkanı

Mustafa Erdoğan - Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı

Erhan Sarıgöl - Teşkilat Başkanı

Emirhan Turan - Seçim İşleri Başkanı

Çağlar Kaya - Tanıtım ve Medya Başkanı

Ebubekir Türkmen - Dış İlişkiler Başkanı

Serkan Korkutata- Sosyal Politikalar Başkanı

Yasemin Çelik - Yerel Yönetimler Başkanı

Aytekin Gürer - Ekonomi İşleri Başkanı

Mehmet Ali Kayabaşı - Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

Cemal Güngör - İnsan Hakları Başkanı

İbrahim Güzelgöz - Mali ve İdari İşler Başkanı

Selçuk Çetin - Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

Arif Küçük - Ar-Ge Başkanı

Hakan Arol - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

Vahide Nur Bakır - İl Sekreteri

Aysel Koçak Akgül - İl Kadın Kolları Başkanı

Halil Atasoy - İl Gençlik Kolları Başkanı."

"Aziz milletimiz için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yeni yürütme kurulunun Ankara için önemli çalışmalar gerçekleştireceğini belirterek, "Başkentimiz için çalışacak yeni yürütme kurulu üyelerimize başarılar diliyor, aziz milletimiz için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Görevini devreden yürütme kurulu üyelerimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.