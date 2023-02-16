Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da 397 kişinin hayatını kaybettiğini, 902 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma faaliyetlerinin 1 bina hariç tamamladığını vurgulayan Bakan Bozdağ, 11 il ile ilgili soruşturmada 245 şüpheliden 54’ünün tutuklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da 397 kişinin hayatını kaybettiğini, 902 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma faaliyetlerinin 1 bina hariç tamamladığını vurgulayan Bakan Bozdağ, 11 il ile ilgili soruşturmada 245 şüpheliden 54’ünün tutuklandığını belirtti.

Diyarbakır’da deprem sonrası yıkılan 7 bina ile ilgili incelemelerin ardından GAMER’de değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enkazdan 397 kişinin öldüğünü açıklarken, 902 kişinin yaralandığını ve 39 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Bakan Bozdağ, 7 enkazdan 6’sının tamamen tamamlandığını 1’inin ise arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmasının sonuna gelindiğini açıkladı. Bakan Bozdağ, “Ülkemizin depreme uğrayan diğer illerinde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de 6 Şubat günü büyük bir deprem felaketine maruz kaldı. 6 Şubat günü Diyarbakır büyük bir seferberlik ilan edildi. Gelinen noktada Diyarbakır ilimizde 1 hariç içinde insan yaşayan binalardan yıkılanların tamamındaki arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmıştır. Kalan 1 binada ise arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna gelinmiştir. Kısa bir süre içerisinde bu binadaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması da tamamlanacaktır. Bugüne kadar yürütülen faaliyetler çerçevesinde enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan, 397’si vefat etmiştir. 902 yaralı çıkarılmıştır. Bunlardan 863’ü tedavileri yapılmak suretiyle taburcu edilmiştir. Halen hastanelerimizde 39 yaralının tedavi gördüğünü ifade edebilirim” dedi.

“245 kişi şüpheli, 54 tutuklama”

Kamuoyunda sadece müteahhitlere dönük soruşturma yapıldığı iddiaları ve değerlendirmeleri yapıldığı gibi, iddiaların ve değerlendirmelerin hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Bakan Bozdağ, “İşin doğrusu binanın inşasından inşasında denetiminde kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu çerçevesinde binaların müteahhitleri, yapı denetim elemanları, belediyelerde görevli ve yetkili fenni mesuller, binada mevzuata aykırı tadilat yapanlar, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olduğu değerlendirilenler ayrımsız soruşturulmaktadır. Özel çalışmaların yürütüldüğünü ifade etmek bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan şüpheli sayısı 54, hakkında adli kontrol verilen şüpheli sayısı 47, yakalama kararı çıkarılan ama henüz yakalanmamış şüpheli sayısı 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı ise 27, şüphelilik vasfı değerlendirilen kişi sayısı şu anda 29, yurt dışında olduğu tespit edilen 4, öldüğü tespit edilen 10, ifadeleri alınan 22 şüpheli bulunduğunu buradan ifade etmek isterim. Şüpheliler tespit edildikçe haklarındaki tedbir kararları dahil Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde yapılması gereken her şey eksiksiz yapılmaktadır” diye konuştu.

“Yağma ve hırsızlıkta 319 şüpheli, 235 kişi tutuklandı”

Hırsızlık olayları ve yağma hadiseleriyle ilgili sanki Türkiye’de büyük bir yağma faaliyeti varmış gibi haberler yapıldığını belirten Bozdağ, ellerindeki istatistiki veriler bu haberlerin doğru olmadığını ortaya koyduğunu aktardı. Bozdağ, “Yağma yok ama yalan çok. Böyle iddiaların, böyle iddiaların da hukuk tarafından soruşturulduğunu cumhuriyet savcılarımızın gereğini yaptığını buradan ifade etmek isterim. Vaka sayısı 319, şüpheli sayısı 235, tutuklanan şüpheli 149, hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli 27, yakalama kararı çıkarılan şüpheli 28, gözaltı sayısı 8 olduğunu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.