Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yol çalışmasını yerinde inceledi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yol çalışmasını yerinde inceledi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, KÖYDES ek ödeneği ile yapımı gerçekleştirilen Düzdağ-Dombayçayırı köyleri arası 2’nci kat sathi kaplama yol çalışmasını inceledi. Kaymakam Öztürk’e incelemede, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin ve İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.

Kaymakam Öztürk yaptığı incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “KÖYDES ek ödeneği ile yapımı gerçekleştirilen Düzdağ-Dombayçayırı köyleri arası 2’nci kat asfalt sathi kaplama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yürütülen bu çalışmalarımızı zamanında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.