Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, merkeze bağlı bölgelerde bulunan tüm yeşil alanların bakımlarını titizlikle sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, merkeze bağlı bölgelerde bulunan tüm yeşil alanların bakımlarını titizlikle sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesinde park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan planlama çerçevesinde hareket eden ekipler, bölge genelindeki park ve yeşil alanları yabani ot ile çöplerden temizlerken gerekli görülen alanlarda budama işlemi gerçekleştirdi. Parkların bakım onarım ve tadilat çalışmalarına yönelikte gerekli düzenlemeleri yapan ekipler, mevsimlik çiçek dikimini de sürdürdü.

Kuzeybatı Çevre Yolu Çamköy Kavşağının bulunduğu alanında temizlenmesinin yanı sıra eş zamanlı olarak peyzaj çalışmalarını da yapan müdürlük ekipleri, mevcut alanın ağaçlandırılmasına yönelik dip çapa, çukur açma ve ağaç dikme çalışmasını da devam ettiriyor.