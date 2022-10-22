DÜZCE (İHA) – Zonguldak’tan Düzce’ye gezmeye gelen Nihat Sevim, Gölyaka Efteni Gölü mevkiinde gördüğü bir ağacın ihtişamına kapıldı. Ağacın yanına giderek inceleme yapan vatandaş ağacın koruma altına alınarak tescillenmesini sağladı.

DÜZCE (İHA) – Zonguldak’tan Düzce’ye gezmeye gelen Nihat Sevim, Gölyaka Efteni Gölü mevkiinde gördüğü bir ağacın ihtişamına kapıldı. Ağacın yanına giderek inceleme yapan vatandaş ağacın koruma altına alınarak tescillenmesini sağladı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Gölormanı Orman deposu içerisinde bulunan ve 300 ila 600 yıllık olduğu tahmin edilen ağaçların ihtişamına kapılan Nihat Sevim, girişimlerde bulunarak ağaçların tescillenmesini sağladı. Düzce’ye çocuklarını ziyaret etmek ve gezmek amacı ile gelen Sevim, uzun uğraşlar neticesinde orman deposu içerisinde çınar ağacını Doğa Koruma ekiplerince tescilettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

“İhtişamlı, görkemli görünüme sahip ağaçlar”

Nisan ayında çocuklarını ziyaret etmek için Düzce’ye geldiğini ve yol üzerinde ağaçları gördüğünü dile getiren Sevim, “Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Zonguldak’tan Düzce’ye çocuklarımızı ziyarete geldik. Aynı zamanda Ramazan ayı olunca zamanımızı değerlendirmek istedik. Gölyaka’da Efteni ve Güzeldere Şelalelerini gezmeye gitmiştik. Yolumuzun üzerinde bu ağaçları gördük. Yeterince bilgi sahibi olamadık. 2 gün aradan sonra ağaçları görmek için geldik. Uzaktan baktığımızda ihtişamlı görkemli görünüme sahip bu ağaçlar. Biraz daha yakından baktığımızda bu ağaçların yaşlı olduğunu fark ettik. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Gölormanı tomruk deposundaki görevliler ile görüşüp ağaçların yaşlarını öğrenmeye çalıştık. Ama tam istediğimiz sonuçlarını öğrenemedik. 300 ila 600 yıl arasında olabileceği söylenildi. Ağaçları daha yakından inceledik ve gösterişli ağaçlar olduğunu fark ettik” dedi.

“Çınar ağaçları farklı şekildeydi”

Doğayı her fırsatta gezdiğini ve orman deposu içerisinde gördüğü çınar ağaçlarının farklı şekillerde olduğunu vurgulayan Sevim, “Doğayı imkanlar ölçüsünde geziyorum. Bu çınar ağaçları farklı şekildeydi. Bu ağaçları bir şekilde ilgili kurumlara başvurarak korunmasını düşündük. Anıt ağaç niteliğinde envanterlere girilmesini istedim. İlgili kurumlarla iletişime geçtik. Kısa bir zaman içerisinde de sonuç aldı. Yakın zamanda çalışma başlatılıp bu ağaçların tabiat anıtı olarak tescillenip halkın ziyaretine açılacağı bilgisini aldık. Bizi oldukça memnun etti” diye konuştu.

“Koruma nezdinde tescillendi”

Girişimleri sayesinde ağaçların koruma alına alınıp tescillendiğini dile getiren Nihat Sevim, "Bizim girişimlerimizin sonrasında bize ilgi alaka gösterdiler. Bu ağaçların Milli Parklar Müdürlüğünce doğal hayatı koruma nezdinde en kısa zamanda tescillenip halkın ziyaretine açılacağını söylediler. Bu bizi ziyadesi ile memnun etti. İnşallah faydası olabildi ise ne mutlu bizlere. Topluma doğal hayatı koruma adına güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.