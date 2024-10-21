Çayırtarla Mahallesi’nde yapımı devam eden halı saha alanında incelemelerde bulundu.

Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırımları tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede Boğaziçi bölgesinde bulunan Ballar ve Çayırtarla Mahallelerinin ortak olarak kullanacağı spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı bölgede devam eden çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Halı saha ve basketbol sahasının yapımı devam ederken, çocuk parkı, fitness aletleri ve kamelyaların yapımı tamamlanan bölgede sahanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.