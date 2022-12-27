Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Abdülkadir Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şanlıurfa’da yapılan 49. Genel İdare Kurulunda Düzce’ye yatırım yapılması için firmalarla görüştüler.

Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Abdülkadir Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şanlıurfa’da yapılan 49. Genel İdare Kurulunda Düzce’ye yatırım yapılması için firmalarla görüştüler.

Bu yıl 49. yapılan Genç MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısı Tanı-Tanıştır-Ticaret yap adıyla toplandı. Şanlıurfa’da yapılan toplantıya Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Abdülkadir Aydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye ekonomisinin görüşüldüğü toplantılarda ayrıca katılımcılar birçok firma ile de birebir görüşme şansı yakaladı. Bu çerçevede toplantı için kentte bulunan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri de 250’den fazla firma ile birebir görüşerek hem Düzce’ye yatırımcı çekmek hem de iş birliği istişareleri yaptılar.

Abdülkadir Aydın toplantı ile ilgili olarak ise “Genç MÜSİAD Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından biridir. Erdemli ve ahlaklı genç iş adamlarının birbirleri ve globalleşen dünya ile ticaret hacimlerini arttırmak ve nitelikli iş adamları yetiştirmek için Genç MÜSİAD çatısı altında buluşan genç iş adamları genel idare kurulunda yeni yıla dair istişarelerde bulunduk. Bizde burada program boyunca yönetim kurulu olarak 250 firma temsilcisi ile ikili görüşmelerde bulunarak Düzce’deki yatırım fırsatlarını ve Düzce’nin büyüyen ekonomik ve demografik yapısını anlatma fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde Düzce’ye daha fazla yatırımcı çekmek ve nitelikli iş gücü transferini sağlamak için çeşitli programlar planladık” dedi.