DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Islahiye Köyü mevkiinde yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Islahiye Köyü mevkiinde yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu için imzalar atıldı.

Düzce’ye ikinci yarı olimpik yüzme havuzu için sözleşmeler imzalandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çilimli, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova’yı kapsayan Islahiye Köyü mevkiine yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu sözleşmesi, yüklenici firma yetkili ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından imzalandı.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, “Sözleşme bedeli 18 milyon 488 bin 888 TL olan kapalı yüzme havuzunun yapımına yüklenici firma tarafından hızlı bir şekilde başlanılacaktır. 4 ilçemizi kapsayan kapalı yüzme havuzumuz ilimize hayırlı olsun” dedi.