Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından kente sis bulutu çöktü.

Düzce’de hava sıcaklıklarının gece 5 dereceye kadar düşmesi ile kırağı yağışı gerçekleşirken, gündüz ise sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükseliyor. Kente sabah saatlerinde yağış etkili olunca sis bulutu çöktü. Şehrin yüksek kesimlerinde sis bulutu, adeta bir deniz gibi görüntülenirken, Bahçeşehir, şehir merkezi, Konuralp gibi bölgeler sis bulutunun altında kaldı. O anlar drone ile görüntülenirken, sis bulutunun akşam saatlerinde kalkması bekleniyor.