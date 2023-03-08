DÜZCE (İHA) – Düzce Nükleer Tıp Merkezine kavuşuyor. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, nükleer tıp merkezinin kurulumu ile ilgili cihaz alındığını ve Nisan ayının 15’i itibari ile gelmesini beklediklerini dile getirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Nükleer Tıp Merkezine kavuşuyor. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, nükleer tıp merkezinin kurulumu ile ilgili cihaz alındığını ve Nisan ayının 15’i itibari ile gelmesini beklediklerini dile getirdi.

Düzce sağlık yatırımları ile gelişmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde Nükleer Tıp Merkezi kurulacak. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Bir çok projeyi hep birlikte yapıyoruz. İhale gerçekleştirildi ve cihaz alımı yapıldı. Nisan ayının 15’inden sonra gelmesini planlıyoruz. Nükleer Tıp Merkezinin kurulması ile ilgili ilk faaliyeti gerçekleştireceğiz. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir ile birlikte cihazın kazandırılması için yoğun bir çaba sarfettik. Cihaz gelince merkez kurulmuş olacak. Merkezin diğer malzemeleri peyderpey gelmiş olacak. Branşın uzmanı, cihazı kullanabilen ekip gelecek. Hemotoloji, Onkoloji, Nükleer tıp hepsi birbiri ile bağlantılı branşlar. Bu konu ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yılmaz, kanser tarafa tırı ile ilgili olarak ise "Kanser taraması ile ilgili bir aracımızda bulunuyor. Tıbbi cihazı geldi. Monte edilip araç bize gelecekti. Deprem olunca bütün firmalar prefabrike üretim yapmaya yöneldiği için araçta bulunması gereken mamografi cihazını henüz yerleştiremedik. 1 aydır cihaz ve araç firmada bekliyor. Aracımız geldiği zaman köy köy, mahalle mahalle bu araç ile tarama çalışmalarına başlayacağız. Önümüzdeki birkaç güne aracımızın gelmesini planlıyorlar” dedi.