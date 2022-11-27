Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı.

Düzce merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası’nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Her mevsim binlerce doğaseverin uğrak noktası olan Pürenli Yaylası’nda etkili olan kar yağışı etrafı adeta beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede ortaya çıkan kartpostallık manzara mest etti.