DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce’ye gelen depremzede sayısı 3 bin 738’e yükseldi.
DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce’ye gelen depremzede sayısı 3 bin 738’e yükseldi.
Kendi imkanları ya da kurumların destekleriyle deprem bölgelerinden tahliye olan vatandaşlardan 3 bin 738’si Düzce’ye geldi. Bu kişilerin 3 bin 207’si kendi yakınlarının yanlarında konaklarken, öğretmen evlerinde 70, yurtlarda 394, otel ve apartlarda ise 67 kişi kalıyor. Afetzedelerin giyim ihtiyaçları sosyal marketlerden, gıda ihtiyaçları ise çeşitli kurumların destekleriyle karşılanıyor.
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