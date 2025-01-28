DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, il genelinde kurum ve kuruluş müdürlerini ziyaret ederek 2024 yılı faaliyetlerini incelemeye devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Aslan, çalışmalar ile ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı. 2024 yılı içerisinde Düzce’ye 2 yeni orman parkı kazandırıldığı bilgisi verilirken, “4 yeni maden izni, 3 ulaşım, 3 su, 7 enerji, 2 haberleşme ve 1 adet katı atık izni verilerek, 27 milyon liralık gelir sağlandı. 1 adet bal ormanı kuruluşu yapılarak bal ormanı sayısı 5’e çıkartıldı. Ormanlarda yapılan bakımlarda orman köylüsüne 234 milyon liralık kaynak aktarıldı. 18 köyde 2/B çalışmaları tamamlandı. 500 bin fidan üretimi yapılırken 108.7 hektar tabi gençleştirme çalışması yapıldı. Ormanlarda 10 kilometre yeni yol 8 kilometre üst yapı 20 kilometre büyük onarım ve 520 kilometre yol tamiri gerçekleştirildi” denildi.