Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir tırdan yaklaşık 20 kaçak göçmen indirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Gümüşova ilçesi Adaköy mevkiindeki bir tırdan yaklaşık 20 kaçak göçmenin indirildiği ihbarı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Jandarma ekiplerince bölgede, arazi ve köylerde yapılan araştırmalar sonucunda; 23 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Bahse konu araç ise bildirim üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pamukova'da yakalanırken, şüpheli 2 organizatör gözaltına alındı.

Konu kapsamında adli ve idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.