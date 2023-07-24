DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığının devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonucu Düzce merkez ve ilçelerinde görev yapmak üzere 13 yeni doktor ataması yapıldı.

Düzce’ye 13 yeni doktor ataması yapıldı. Sağlık Bakanlığı 111. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi; Beyin ve Sinir Cerrahisine, Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıklarına, Çocuk nörolojisine, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisine, Ortopedi ve Travmatolojine, Çocuk sağlığı ve hastalıklarına birer Uzman Dr. atandı.

Akçakoca Devlet Hastanesi İç Hastalıklarına Uzman Dr., Gölyaka’ya 2, Akçakoca, Kaynaşlı ve Yığılca Devlet Hastanelerine birer doktor ve Halk Sağlığı Laboratuvarına Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ataması gerçekleşti.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, göreve başlayacak olan doktorlara başarılar diledi.