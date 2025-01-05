Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Düzce’nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başladı. Yer yer tipi şeklinde yağan kar, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Kar kalınlığı bazı alanlarda 30 santimetreyi geçerken, rakımı bin metre olan bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı. Sinekli Yaylası’nda da etkili olan kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Kar kalınlığının ilerleyen günlerde 1 metreye ulaşabileceğini tahmin eden Mehmet Albayrak, "Bulunduğumuz noktada sıcaklık eksi 1, eksi 2 derecelerde. Keyifli bir hava. Sırf bu havayı yaşamak için gelen misafirlerimiz de oluyor. Şu anda yaylamızda onları ağırlıyoruz. Kar zaman zaman hafif şekilde yağıyor. Sabaha karşı kar kalınlığının biraz daha artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta da kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Sanırım bu şekilde kar kalınlığı 1 metreyi geçebilir" ifadelerini kullandı.