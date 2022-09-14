18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin Ahisi İlhami Çalıkoğlu oldu.

18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin Ahisi İlhami Çalıkoğlu oldu.

Esnafların bayramı olarak görülen ve her yıl 12-18 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Düzce’nin ahisi belli oldu. Bu çerçevede Düzce’nin ahisi seçilen İlhami Çalıkoğlu’na kaftanını Düzce Valisi Cevdet Atay ve DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı giydirdi.