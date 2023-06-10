Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, kent merkezinde ki stadyumun yerine yapılacak olan ikinci etap millet bahçesiyle şehrin merkezinde rahatça nefes alabilecek bir konsept haline geleceğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün geleceğin şehrini oluşturma vizyonu ve bu yönde başlattığı projeler ile şehri bir bütün halinde ele alan yaklaşımıyla stadın mevcut alandan kaldırılacağını dile getiren Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, “Bu stat Düzcelilerin ilk göz ağrısı. Herkesin burada hatıraları var. Takdir edersiniz ki bizim gibi hızlı büyüyen şehirlerde statlar şehir içinde kaldığı için kentin dışına taşınıyor. Bunun ilk etabı maraton tribünlerinin sökülüp Şıralık tribünlerine taşınmasıydı. Biz burayı Millet Bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Bunun hemen arkasındaki kısım Millet Bahçesi -1, burayı da Millet Bahçesi-2 olarak düzenleyeceğiz. Bu konsepte dokunmuyoruz. Aynı şekilde çim saha olarak duracak. Planlamamızda bir sahne yapıyoruz. Düzce’de bundan sonraki bütün konserler, etkinlikler burada yapılacak” dedi.

Millet bahçeleri ‘yeşil yol’ ile birleşecek

Millet Bahçesi -1 ile Millet Bahçesi 2’yi birbirine bağlayacakları yola ‘Yeşil yol’ adını vereceklerini söyleyen Kaltu, konuşmasına şöyle devam etti; “Trafiğe kapatacağız. Kafeteryalar caddesi olacak. Düzce’nin iki nefes aldığı yeri birbirine bağlayan bir cadde olacak. Konsept olarak da çok güzel bir yer olacak. 15 Temmuz Parkı ile beraber bu alanı komple birleştirip Düzcelilerin hizmetine sunacağız. Nurettin Zafer’i de yedek stadın yanında yaptığımız yan sahaya taşıyacağız. Şehrin içerisinde 52 dönümlük bir yeşil alan oluşturacağız. İki Millet Bahçesini de birleştireceğiz İnsanlar orası kalabalıksa buraya, burası kalabalıksa buraya gelecekler. Burası gerçekten Düzce’nin göz de yerlerinden birisi olacak. Yaparken çevresini de planlayacağız ve çevresi de önümüzdeki yıllarda hızlı şekilde değişecek.”