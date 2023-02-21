Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir bölgesine kazandırılmak istenen etkinlik alanının yapımı devam ediyor. Sosyalleşmelerin sağlanması amaçlanan alanın amfisinin yapımının yanı sıra taş döşeme işlemleri de tamamlandı.

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir bölgesine kazandırılmak istenen etkinlik alanının yapımı devam ediyor. Sosyalleşmelerin sağlanması amaçlanan alanın amfisinin yapımının yanı sıra taş döşeme işlemleri de tamamlandı.

Düzce Belediyesi, bir taraftan Kahramanmaraş depreminin etkilediği bölgelerin yaralarının sarılması için çaba sarf ederken, diğer taraftan da mevcut proje çalışmalarını devam ettiriyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün direktifleri istikametinde yapımına başlanan Bahçeşehir etkinlik alanındaki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Merkeze bağlı tüm bölgelerde belediyenin gerçekleştirdiği kültür, sanat ve sportif etkinliklerden kadını erkeği, genci yaşlısı tüm vatandaşların hizmetlerden yararlanabilmesi için harcanan mesai ile Bahçeşehir’e kazandırılacak olan etkinlik alanı gözle görülür oranda şekillendi.

Yeşil alanlardan platform sahne alanına, kaykay pistinden amfi sahneye ve sosyal alanlara kadar birçok farklı konsepti içinde barındıran alanda amfi sahnenin beton dökümü tamamlanarak ince işçilik çalışmalarına geçilirken, bin 250 metrekarelik alan da ise granit ve bazalt taş döşemesi tamamlandı.

Etkinlik alanı içerisinde bulunacak olan platform sahne alanı ve kaykay alanlarının zemin betonlarının da hazır hale getirildiği alan yarasa tente oturma alanlarının yerleştirilmesiyle şimdiden farklı bir görünüme büründü.

Yaz ayları olduğu kadar kış aylarında da etkinliklerin merkezi haline gelecek olan alanda kalan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor.