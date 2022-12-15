Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve iş insanı Hasan Ulusoy’un destekleriyle Mayıs ayında Konak Kafkas Park içerisinde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy kütüphanesinde sona yaklaşıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve iş insanı Hasan Ulusoy’un destekleriyle Mayıs ayında Konak Kafkas Park içerisinde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy kütüphanesinde sona yaklaşıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ilk etapta şehrin belirli bölgelerinde hayata geçirdiği eğitim odaklı projelerin başında gelen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi inşaatı tüm hızıyla ilerliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Uzunmustafa Mahallesinde bulunan Konak Kafkas Park içerisinde yapımına başlanan iki katlı kütüphanede son rötuşlar çekiliyor. Zemin ısıtma çalışmalarının tamamlandığı, şap dökümü ile çatının yapıldığı kütüphanenin dış cephe sıvası ile asansör yerinin hazırlıkları da hızla devam ediyor.

İş İnsanı Hasan Ulusoy’un destekleriyle 4 bin 600 metrekare alan üzerinde yeşil alan ile uyumlu şekilde sürdürülen proje çerçevesinde ana hatları tamamen ortaya çıkan kütüphanenin iç kısım işçiliği ile tefrişatının da kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.