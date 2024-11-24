Düzce’nin bin 500 rakımlı Sinekli yaylasında geceden bu yana ara ara yağan kar yağışı yolları kapatırken, yer yer 1 metreye geçti.

Düzce’nin Sinekli Yaylasında yaşayan Mehmet Albayrak, rakımı bin 500 metre olan bölgede 24 Kasım 2024 sabahı itibarıyla kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ve yağışın aralıksız sürdüğünü belirtti. Albayrak, "Kar keyfine çıkmayı düşünenler varsa dikkatli olmalı, çünkü kar seviyesi hızla artıyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Sinekli Yaylası’na gitmeyi planlayanlar için bu durum hem bir uyarı hem de doğa tutkunları için çarpıcı bir manzara sunuyor.