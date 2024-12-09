Düzce Belediyesi’nin katılım sağladığı Fuar İzmir’de, 3 gün boyunca fuarın en gözde noktalarından biri olan Düzce standı, binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Bu yıl 18’incisi düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi başarıyla sona erdi. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği çatısı altında fuara katılan Düzce Belediyesi, şehrin turizm değerlerini ve yerel ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Düzce Belediyesi, 3 gün süren fuar boyunca ziyaretçilere şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini, doğal güzelliklerini ve gastronomi kültürünü tanıttı. Düzce BelTur bünyesindeki turizm tesislerinin ve BelTur markasıyla üretilen yerel lezzetlerin tanıtımının yapıldığı Düzce standı, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak bir platform sunan İzmir Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Biz bu fuara her yıl katılıyoruz, çünkü Düzce’nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Düzce, Sapanca ve Bolu arasında adeta saklı bir cennet. Fuarcılık anlamında da İzmir marka bir şehir. Böyle bilinen bir fuarda yer almak bizim için önemli. Düzce, turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar bu potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamamış bir şehir. Tarih var, deniz var, yayla var, şelale var, butik bir şehir. Bu fuarın bölgemizin turizm potansiyelini harekete geçirmemize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Düzce’nin potansiyel turizm alanlarının ve ekonomik fırsatlarının vurgulandığı fuar, şehrin turizm sektöründeki yerini pekiştirmek, daha fazla turist ve yatırım çekmek adına önemli bir adım oldu.