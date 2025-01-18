Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, ilgili kurum ve kuruluşların katılımları ile Düzce’nin ortak turizm markası olan Düzce’ye Gelsene Platformunda gelinen son nokta, yayımlanmak üzere taslağı hazırlanan ve geliştirmesi devam eden Düzce ili Turizm Haritası konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Hasan Arslan, Nazmi Uçar ve Ümit Yıldırım, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İlçe Belediyelerinin ilgili müdürlükleri ile diğer paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş, Düzce’ye Gelsene platformunun kuruluş amacı ve gelişimi hakkında katılımcılara bilgiler aktarırken, taslak çalışması yapılan Düzce ili Turizm Haritasının amaçları ve yapısı hakkında da bilgiler verdi. Toplantının devamında kurum ve kuruluş temsilcilerinin Düzce ili Turizm Haritası hakkındaki görüşleri ve önerileri gündeme geldi. Toplantıda ayrıca, Düzce’ye Gelsene portalının kapsamı ve tanıtım çalışmaları hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

Toplantı, fikir ve önerilerin haritaya işlenmesi, yeniden düzenlenip paydaşlarla paylaşılması ve son hali oluştuğunda müşterek lansman toplantısı düzenlenmesi kararı alınarak sona erdi.