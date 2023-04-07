DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2023 yılında yapılacak olan tanıtım ve çalışmalar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Turizm ve Kültür Bakanlığının Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde yürütülen İl Tanıtım ve Geliştirme Programı toplantısı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Yardımcısı Mustafa Can’ın açılış konuşması ile başladı. Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan, ilin tanıtımı için bütünleşik bir iletişim stratejisi oluşturulması, tüm paydaşların katılımıyla sürdürülebilir bir iş birliği modelinin geliştirilmesi, markalaşma ve iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması hedefleri yönünde bir konuşma yaptı.

Ardından, TGA Karadeniz Bölgesi Destinasyon Müdürü Yasin Topçu, TGA’nın Düzce Dijital İletişimi çalışmaları hakkında bilgi vererek, 2022-2023 dönemlerinde toplam 36 ülkede gerçekleştirilen dijital banner kampanyaları ile toplam 13 Milyon gösterim gerçekleştirildiği, bu kampanyalarda web sitesine ziyaretçi sağlandığı ve Düzce’nin Fransa’da yayınlanan dergide tanıtımının yapıldığını belirtti.

Toplantının devamında, geçmiş toplantılara ait bir değerlendirme yapılarak, 6 Nisan tarihli Düzce toplantı gündemine geçildi.

Gündemde; gezsen_duzce ve go_duzce instagram hesaplarının tanıtılmasıyla ilgili etkili bir eylem planının oluşturulması, bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan fuara katılım sağlanması ile ilgili görüş önerileri alındı. 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Turizm Haftası, 21-27 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde görüş ve öneriler alındı. 2023 yılında Düzce’de gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik takviminin belirlenmesi ve halen başvuruları devam eden Akçakoca Senin Gözünden Daha Bir Güzel adlı fotoğraf yarışmasına ait çalışmaların değerlendirilmesi görüşüldü.