Düzce ve çevre illerin sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek federasyonlaşma yolunda ilk adımı attı.

Düzce Erzurumlular Derneği’nde bir araya gelen STK’ların başkan ve başkan yardımcılarını bir araya getiren organizasyona Düzceli Anneler Derneği ile Düzce Aşiyan Eğitim ve Kültür Derneği öncülük etti. Kahvaltı programına Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu,Düzceli Dernekler Federasyon Başkanı Faruk Çakmak’ın yanı sıra Düzce’de bulunan, şehir dışında kurulan Düzce derneklerinin başkan, başkan yardımcıları katıldı.

Kahvaltı sonrası derneklerini tanıtan başkanlarını ardından söz alan Düzceli Dernekler Federasyon Başkanı Faruk Çakmak; “Birliktelikten kuvvet doğar. Biz Düzce’nin gelişmesi ve kalkınması için çalışan dernekler olarak bir arada olmalıyız. Ayrıştıkça gücümüzü kaybederiz. Bütün derneklerimizi federasyonumuz çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Federasyonumuza gelen birçok STK oldu ancak istiyoruz ki bütün STK’lar bir çatı altında toplanalım. Burada ilimiz için bir şeyler yapalım. Bunun için bütün STK’larımız davet ediyorum” dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.