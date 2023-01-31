DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, şehrin sanayi ve teknolojisi enine boyuna incelendi. Sanayide ki gelişiminin devam ettiği belirtilen toplantıda, işbirlikleri de görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, şehrin sanayi ve teknolojisi enine boyuna incelendi. Sanayide ki gelişiminin devam ettiği belirtilen toplantıda, işbirlikleri de görüşüldü.

Düzce sanayisinin gelişimi her geçen gün sürüyor. Organize sanayi bölgelerinin artması ile birlikte teknolojik gelişimlerde takip ediliyor. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay başkanlığında ilin sanayi ve teknolojisi enine boyuna konuşuldu. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı Sanayi ve Teknoloji İşbirliği kurulu toplantısında Düzce’nin sanayide ki gelişimi görüşüldü. Toplantıda işbirliklerinin de artarak devam etmesi planlandı.