Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Teknopark’tan sonra Düzce Bilim Merkezinin 2023 yılında şehre ve bölgeye hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Teknopark’tan sonra Düzce Bilim Merkezinin 2023 yılında şehre ve bölgeye hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Başkan Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte Düzce Bilim Merkezi binasını gezerken, hizmete alınacak olan bilim merkezinin atölye ve sergi alanlarıyla Türkiye’nin 7. bilim merkezi olacağını kaydetti. Hasan Mandal ile birlikte merkezin atölye ve sergi alanlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, ’bilim merkezi’ projesini valilikten devraldıklarını ve önceden pazaryeri olarak kullanılan binanın restoresini yaparak ’bilim merkezi’ olarak programladıklarını kaydetti.

Belediye görevini yerine getirdi

Bilim merkezinin genç nesillere bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya özendireceğinin altını çizen Faruk Özlü, “Türkiye’deki 7’nci merkezi olacak ve bölgenin de bilim merkezi olacak. Teknopark’tan sonra bilim temelli ikinci eser olacak. Yıl sonuna kadar atölyeleri bitirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı itibariyle bilim merkezi bütün unsurlarıyla hizmete girmiş olacak. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve binamızı hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreç TÜBİTAK tarafından yerleştirilecek olan malzemelerdir” diye konuştu.

“İkinci bilim eseri bırakmaktan dolayı mutluyum”

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü’nü de projeye entegre edeceklerini kaydeden Başkan Özlü, “Düzce’ye her alanda eserler kazandırıyoruz. Teknopark’ımız faaliyette ve şimdi de bilim merkezi kazandırmış olmaktan da mutluyum. Üniversitemizi de sürece dahil edeceğiz. Düzce’yi bu bölgenin cazibe merkezi yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Bilim merkezinde atölyelere önem verilecek

Bilim merkezi için yapılacak çalışmaları planlamak ve programlamak için Düzce’ye gelen Prof. Dr. Hasan Mandal ise Düzce Belediyesine ait bilim merkezinin son aşamasını görmek için ziyarette bulundu. Mandal, “Bu sürecin en başından itibaren o dönemki Bakanımız Sayın Faruk Özlü ne yapmak istediğimize oldukça hakim. Bilim merkezimizin atölyeleriyle, sergi alanlarıyla hızlı bir şekilde açılmasını istiyoruz. Burada atölye konseptine önem veriyoruz. Binanın üst katındaki mekanın atölye olarak hazırlanmasını sağlayacağız” dedi.

Bölgenin teması iz vuracak

2023 yılında Düzce’nin bilim merkezi olacağını kaydeden Hasan Mandal, “En kısa sürede 2023 yılında bilim merkezimiz Düzce ve çevre iller de dahil olmak üzere tüm Türkiye’ye hazır hale gelecek. Biz elimizden geleni yapacağız. Türkiye’deki bilim merkezlerinin aynısı değil, bu bölgenin ihtiyacına özel teması olacak. Üniversite ile de iş birliği olacak. Düzce Bilim Merkezi’mizi de 2023 yılında tüm bilim dünyasına ve insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.