Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üstün gayretleriyle ilin batısına tam teşekküllü bir sağlık kampüsü kuruluyor. Eski fidanlık arazisine yapılacak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Düzce’nin sağlık kapasitesine büyük bir güç katacak.

Düzce’nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından biri olacak Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin projesi kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Faruk Özlü’nün projeleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı yatırım programına alınan yeni hastane, Atatürk Devlet Hastanesi karşısındaki eski fidanlık arazisine inşa edilecek.

İleri düzey sağlık hizmetleri sunulacak

Yeni hastanenin tanıtım toplantısında konuşan Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastanenin inşa edileceği 37 dönümlük arazinin belediye arazileri ile yapılan takas sonucu Orman Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. Tapu sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanemiz, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına 400 yatak olarak alındı. Bu zorlu süreçte böyle bir yatırımın programa girmesi büyük bir başarı" dedi.

Toplamda 8-10 milyar TL’lik maliyetle hayata geçirilecek olan projede, 121 tek kişilik ve 72 çift kişilik hasta odası bulunacağını söyleyen Yasin Yılmaz, "Mevcut hastanemizdeki ameliyathanelere ek olarak, yeni hastanede 15 yeni ameliyathane daha yer alacak. Yoğun bakım yatak sayımızı 139 olarak planladık. 4 bin metrekarelik acil servis aynı anda 100 hastaya hizmet verebilecek kapasitede olacak. Eski binamızın içerisinde bir kalp merkezi yapıyoruz. Ama yeni binaya da hem kalp merkezi hem de beyin anjiyosu dediğimiz sistemi tekrar yapmış olacağız.

Deprem izolatörlü inşa edilecek bu yeni hastanemizde ilimizde olmayanları da yapıyoruz. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Yanık Ünitesi, Hiperbarik Oksijen Ünitesi, Uyku Laboratuarı, Diyabet Merkezi, Obezite Merkezi, Endoskopi Ünitesi, Bronkoskopi Ünitesi gibi pek çok önemli sağlık birimi de yer alacak. Görüntüleme merkezinde ileri teknoloji cihazlar bulunacak ve laboratuvar altyapısı tam donanımlı olacak" dedi.

Ayrıca enfeksiyon kliniğinde negatif basınçlı izolasyon odaları ve diyaliz altyapısına sahip yoğun bakım üniteleri planlandığını belirten Dr. Yılmaz, deprem izolatörlü olarak inşa edilecek yeni binanın, sağlık eğitimi için özel odalar da barındıracağını söyledi. Yılmaz, yeni hastane projesinin ihale aşamasında olduğunu ve Düzce’nin sağlık ihtiyacını karşılayacağını sözlerine ekledi.

"Batıda bir sağlık kampüsü oluşturuyoruz"

Başkan Özlü, "Bu araziyi Sağlık Bakanlığı’na devretmek için 3-4 yıllık bir mücadele verdik. Burası 34 dönümdü, yolu kaldırarak 37 dönüme çıkardık. Batıda bir sağlık kampüsü oluşturuyoruz. Düzce için çok önemli bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni inşa ediyoruz" dedi.

Yeni statüsüyle hastaneye daha fazla doçent, profesör ve uzman hekimin geleceğini ifade eden Özlü, "Cumhurbaşkanımıza bu projeyi ilettim. Kendisi Sağlık Bakanımıza talimat verdi. Bakanımız da Düzce’ye gelerek projeyi sahiplendi. Bu, doğrudan Cumhurbaşkanımızın takip ettiği iki büyük yatırımdan biridir. Diğeri 130 bin m/gün kapasiteli yeni arıtma tesisidir. Bu yatırım son derece önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Faruk Özlü, ayrıca bölgedeki Emniyet Müdürlüğü binasının taşınacağını ve alanın tamamen sağlık kampüsüne dönüştürüleceğini de belirtti.

"Düzce’nin sorunlarının yüzde 90’ı çözülüyor"

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan da projeye ilişkin memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: "Gerçekten ben çok sevinçliyim. 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi demek, Düzce’nin sorunlarının yüzde 90’ı çözüldü demektir. Bu hastane hepimize lazım. Milletvekili seçildiğim günden bu yana en çok sıkıntı çektiğim konu, hastanelerle ilgili gelen taleplerdi. Büyük bir sorun çözülmüş oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum."

"Düzce sağlıkta yeni döneme adım atıyor"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’de yaptığı açıklamada, Düzce’nin hızla artan nüfusu ve sağlık ihtiyaçlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Eğitim ve sağlık öncelikli alanlarımızdan biri. Bu yeni hastane ile bu şehrin ilk defa tanışacağı sağlık hizmetlerini de alacağız; hiperbarik gibi, inme merkezi, nükleer tıp merkezi gibi yeni branşlar da şehrimize gelecek. Dört dörtlük, ilimize gelecek 20-30 yılına hizmet edecek bir bina olacak. İyi işler iyi takımlarla yapılır. Biz Düzce’de iyi bir takımız. Cumhurbaşkanımız da bizzat takip ediyor. Şehrimize yakışan, her türlü ihtiyacı karşılayacağımız bir sağlık tesisini hep birlikte inşa edeceğiz."

"Düzce’nin geleceğini bugünden planlıyoruz"

Şehrin hızla artan nüfusuna ve gelişen yapısına dikkat çeken Vali Selçuk Aslan sağlık yatırımının stratejik önemini vurgulayarak, "Düzce gerçekten cazibe merkezi olan bir vilayet. Her yıl nüfusu artıyor ve bu yükseliş trendi devam ederse 2033’te nüfusumuz 550 bini bulacak. Kamu hizmetlerini bugünden planlamak zorundayız. Bu büyük yatırım da tam olarak bu vizyonun bir parçasıdır" dedi.

Selçuk Aslan, Orman İdaresi’nden alınan arazinin zorlu bir sürecin ardından kamuya kazandırıldığını belirterek, "İdareyi bilen biri olarak söylüyorum; ormandan bir karış arazi almak bile zordur. Ama alternatif çözümlerle, emekle, şehir merkezinde devasa bir sağlık kampüsü oluşturulmuş. Bu başarı, Düzce’deki güzel uyumun eseridir" ifadelerinde bulundu.

Aslan, "İnşallah 2025 yılında ihalesi tamamlanır, 2026 yılında da ilk kazmayı vururuz. Düzce’nin tüm sağlık ihtiyaçlarını aynı kampüs içinde karşılayacak olan bu yatırım, şehrimize hayırlı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese kalpten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.