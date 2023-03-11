DÜZCE(İHA) – Düzce’de konaklayan depremzedeler kentin doğal ve tarihi güzelliklerini gezerek biraz olsun moral buldular.

11 şehri etkileyen iki depremin ardından birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bu çerçevede felaket bölgelerinden Düzce’ye gelen depremzedeler Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü depremzede misafirlerimiz için gezi programı düzenledi.

Afetzedeler; ilk olarak Batı Karadeniz’in Efesi olarak adlandırılan Konuralp Antik Kenti ardından ise Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesini gezerek bir an olsun yaşadıkları depremleri unutup moral buldular.