Düzce belediye kaynakları ile yenilenen yarı açık gezi otobüsünün düzenlediği gezilerde toplam 2 bin 153 kişiye Düzce tanıtıldı, şehre gönüllü turizm elçisi kazandırdı.

Düzce’nin sahip olduğu turistik değerlerin geliştirilerek tanıtılması amacıyla atılan adımlardan biri olarak kabul edilen Gez-Gör Düzce uygulaması hizmete başladığı temmuz ayından kasım ayına kadar toplam 2 bin 153 kişiye Düzce’nin güzelliklerini tanıttı. Kuzey ve Güney Rotası olmak üzere iki farklı güzergahta misafirlerini ağırlayan Gez-Gör Düzce otobüsü Kasım ayı itibariyle 2023 yılı sezonunu kapatırken Düzce Belediyesi’nden süreç hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Önce Düzceliler tanımalı mottosu ile başlatıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün; "Yöresel değerlerimizi önce kendimiz tanımalıyız, korumalı ve sahip çıkmalıyız. Sonrasında Düzce’yi özellikle doğa ve tarih turizminde Türkiye’nin sayılı illeri arasına sokmak üzere önce yerlisi olarak biz birer turizm elçisi olmalıyız" diyerek başlattığı Gez Gör Düzce’nin Temmuz ayından bu yana düzenlediği gezilerde hava şartlarına bağlı olarak haftanın 5 günü seferler düzenlendi. Kuzeyde Konuralp ve Akçakoca’nın yer aldığı, güneyde ise daha çok şelale ve göl gibi doğal güzelliklerin yer aldığı geziler Düzcelilerden yoğun ilgi gördü.

Başvuru sırasına göre vatandaşlar davet edildi

Gez-Gör Düzce seferlerine katılmak isteyen vatandaşlar 380 524 34 57 numaralı sabit hat üzerinden başvuruda bulunurken sırasıyla yapılan 30 kişilik gruplar belirlenen günden bir gün önce aranarak geziye davet edildi. Yoğun başvuruların olduğu seferlerin hava şartlarına bağlı olarak kesintisiz yapılması ile katılmak isteyen herkesin hizmetten faydalanmasına özen gösterildi. 2023 Temmuz ayında başlayan gezilerde Kasım ayı itibariyle toplam 2 bin 153 kişi Düzce’yi gezip gördü.

Güzergahlar daha da geliştirilecek

Kuzeyde Konuralp Antik Tiyatro, Batı Surları, Kemerkasım Köyü, Su Kemerleri, Atlı Kapı ve Akçakoca. Güneyde ise Aydınpınar Şelalesi, Samandere Şelalesi ve Efteni Gölü gibi doğal güzellikler gezdirildi.2024 yılı sezonuna şimdiden hazırlık yapan Gez Gör ekibi de gelecek yıl yapılacak gezilerde farklı rotalarında ekleneceğini belirtti.