Türkiye’nin dört bir yanından şehir ve kurumların yöresel ürünleri ile yer aldığı fuarda iki ayrı stantta Düzce’nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel özellikleri tanıtıldı.

Antalya’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganı ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 81 ilden belediyeler, ticaret odaları, kadın girişimci kooperatifleri ve turizm şirketleri katıldı. Düzce Belediyesi’nin de iki farklı stantta yöresel ürünlerini tanıttığı fuarda ziyaretçiler Düzce’nin yöresel ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

50 çeşit ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

Düzce Belediyesi standında yer alan Beltur, bünyesinde satışa sunulan ilin yöresel lezzetlerini ziyaretçilere ikram etti. Türkiye’nin her yerinden insanların akın ettiği stantlarda ziyaretçiler Düzce standına hayran kalırken stant yetkilileri, Fındık Ezmesi’nden Közlenmiş Patlıcan Sosuna, Abhaz Acıkasından, Sebzeli Erişteye, Kekik Reçelinden Konuralp Pirincine kadar 50 çeşit ürünü fuarı gezenlere tanıttı. Düzce’nin coğrafi ürünlerinden satın almak isteyen misafirler özel paketlenen ürünlerden satın aldı.

Stant ziyaretçi akınına uğradı

Yöresel ürünlerin ziyaretçilerden büyük ilgi ve beğeni aldığı fuara Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ilçe ve belde belediye başkanları, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, DTSO Meclis Başkanı Tanju Özcan ile davetliler de katıldı. Vali Aslan, fuara katılan tüm kurumlara teşekkür ederek Düzce Belediyesi standında ekiplerle fotoğraf çektirdi.

Düzce Belediyesi bünyesinde hazırlanan Düzce Yemekleri Kitabı’nın da ziyaretçilere armağan edildiği fuarda Beltur Mutfakları Genel Koordinatörü Fedai Şef kendisinin de katkıda bulunduğu Düzce Yemekleri Kitabını imzaladı.