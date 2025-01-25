Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Yığılca ilçesinde faaliyet gösteren BALKÖY Kooperatifi Başkanı Turgut Ilgın ile bir araya gelerek, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BALKÖY Kooperatifi, Yığılca’nın zengin flora çeşitliliği ve doğal yapısını değerlendirerek arıcılık faaliyetlerini desteklemek, doğal ürünlerin üretimini teşvik etmek ve yerel üreticilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir kooperatif olarak faaliyet gösteriyor. İl Müdürü Esra Uzun, kooperatifin bu önemli misyonuna destek vermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, kooperatifin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı Turgut Ilgın, BALKÖY Kooperatifi’nin temel hedeflerinden birinin, Yığılca balını ve diğer doğal ürünleri coğrafi işaretle tescil ederek ulusal ve uluslararası pazarda tanıtmak olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgedeki arıcılara verilen eğitimlerle modern arıcılık tekniklerinin tanıtıldığını ve bu sayede bal üretiminde kalite ve verimin artırıldığını vurguladı.

Kooperatifin faaliyetleri arasında Düzce kestanesinden elde edilen balın üretimi ve pazarlaması, arı sütü, propolis ve polen gibi arı ürünlerinin üretimi yer alıyor. Kalite kontrol süreçlerine büyük önem veren kooperatif, Yığılca balının marka değerini yükseltmek ve yerel üreticilere sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatiflerin yerel kalkınma ve sektördeki rolünü desteklemek adına yapılan bu ziyarette İl Müdürü Esra Uzun, kooperatifin bölgedeki arıcılık faaliyetlerini geliştirme yönünde yaptığı çalışmalar için teşekkür ettiğini ifade ederek, yerel üreticilerin ekonomik kalkınmasına destek sağlamak için kurum olarak üzerlerine düşen katkıyı sunacaklarını belirtti.