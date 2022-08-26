Kızılay Düzce Şubesi ve Düzce Trabzonlular Kültür Ve Dayanışma Derneği ortaklığında kent meydanında aşure dağıtıldı.

Kızılay Düzce Şubesi ve Düzce Trabzonlular Kültür Ve Dayanışma Derneği ortaklığında kent meydanında aşure dağıtıldı.

Düzce Kızılay Şubesi ile Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ortaklığında Aşure dağıtımı yapıldı. Cedidiye Cami önünde Kızılay ikram aracında dağıtılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kaya, “Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramımız oldu. Düzce Kızılay Şubemiz ile derneğimizin ortak yaptığı bir etkinlik oldu. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Gencinden yaşlısına yüzlerce Düzceli Kızılay ikram arabasında sıraya girerek Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin aşuresini alarak afiyetle yedi.