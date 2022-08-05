Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kente özgü ürünlerin tanıtılması amacıyla başlattığı tanıtım çalışmalarının son halkası olan Dünya Düzce Günleri’nin dördüncü gününde ünlü grup İmera vatandaşları Karadeniz müziğine doyurdu. Binlerce kişi, Karadeniz şarkıları ile horon tepip, gönüllerince eğlendi. Konserin son bölümlerinde bastıran sağanağa rağmen alanı terk etmeyen Düzceliler, İmera grubunun şarkılarına eşlik etti.

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