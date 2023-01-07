Düzce Trabzonlular Derneği tarafından geleneksel hale gelen Hamsi Festivali’nin bu yıl 3.’sü düzenlenecek. Festivalde katılımcılar hamsinin yanı sıra mıhlama ve kara lahanaya da doyacak. Festival 19-20-21-22 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Düzce Trabzonlular Derneği tarafından geleneksel hale gelen Hamsi Festivali’nin bu yıl 3.’sü düzenlenecek. Festivalde katılımcılar hamsinin yanı sıra mıhlama ve kara lahanaya da doyacak. Festival 19-20-21-22 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Trabzonlular Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Hamsi Festivali’nin bu yıl 3.’sü 19-20-21-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. 4 Gün sürecek olan festival ile Düzceliler hem hamsiye hem horona doyacaklar. Bu sene diğer festivallerden farklı olarak mıhlama ve kara lahanada katılanlara ikram edilecek. Festivalin tanıtılması ve duyurulması amacıyla Düzce’deki basın mensuplarıyla bir araya gelen Trabzonlular Derneği yönetim kurulu üyeleri festival hakkında bilgiler verdiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri adına konuşan Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirci, tüm Düzcelileri festivale davet ederek, "Öncelikle siz değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım. Düzce Trabzonlular Derneğimizi 2022 yılında değerli Mustafa Bilgin başkanımızdan devralmış olup, değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sosyal projelerimizi sürdürmekteyiz. Bu çerçevede 2019 yılında kurduğumuz derneğimizi faaliyete geçirdiğimizde 1. geleneksel hamsi festivali yoğun bir katılımla gerçekleşmişti. 2020-2021 yılları arasında Dünya’da ve ülkemizde yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı dernek adına faaliyetlerimizi ve projelerimizi erteledik. 2022 Ocak ayınca 2. Hamsi festivalimizi yapmak nasip oldu. Bu yıl 19-20-21-22 Ocak tarihlerinde Düzce Hamsi Festivaline tüm halkımızı davet etmek istiyorum. 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da protokol açılışımız için valimizi, belediye başkanımızı, kurum müdürlerimizi ve STK başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerini de aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır. Festivalin gerçekleştirilmesinde bizlerin yanında olan Belediye Başkanımız Faruk Özlü’ye, Düzce Kültür Müdürümüze tüm dernek üyelerimiz ve yönetimin adına teşekkür ediyorum. Haydi, hamsiler tavaya tüm Düzceliler horona. Haydi kalmaz Pazartesiye, Pazar günü gel hamsiye. Haydi ye lahana, gel horona. Haydi hamsi tavaya kanlar Kızılaya" dedi.