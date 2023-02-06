Kahramanmaraş’da meydana gelen depremin ardından 2 ay önce deprem yaşayan Düzceliler harekete geçti. Binlerce Düzceli bölgeye kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Kahramanmaraş’da meydana gelen depremin ardından 2 ay önce deprem yaşayan Düzceliler harekete geçti. Binlerce Düzceli bölgeye kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu. Henüz iki ay önce 5.9 büyüklüğünde deprem yaşayan Düzceliler de harekete geçerek kan bağışı için sıraya girdi. İşlerinden çıkıp bağış noktasına ulaşan Düzceliler, kan bağışında bulunuyor. Düzcelilerin kan bağışı için sıraya girdiğini dile getiren vatandaş, “Tüm Düzce burada şu anda duyarlı davranmaya çalışıyoruz. Battaniye yorgan gibi malzemelerde alacağız inşallah. Başka türlü yapabileceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“İşlerimizi durdurduk buraya geldik”

Depremin ardından işlerini durdurarak kan bağışına koşan işçilerden Yusuf Sarı, “Milletimize büyük geçmiş olsun. Can kayıplarımız var milletimizin başı sağ olsun. Elimizden bir şey gelmiyor. Bizde bu durumda elimizden gelen şey kan vermek dedik. Bu soğuk kış gününde orada olanlara Rabbim yardımcıları olsun. Evsiz kalan bütün kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bizde burada deprem yaşadık. Çok kötü bir olay çok kötü bir durum. Hepimiz orada olmak isteriz ama elimizden şimdilik bu kadar geliyor. İşlerimizi durdurduk geldik. Kan bağışı yapmak için 10 arkadaş ile geldik. Şu anda yoğun bir kalabalık var. Gerçekten milletimiz bu durumda hakikaten duyarlı. Daha da duyarlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sabaha kadar beklerim”

Düzce meydana gelen depremlerini yaşayan Yaşar Kara ise, “Daha önce yaşadığımız tecrübeden dolayı yaşadığımız acılardan dolayı elimizden bu geliyor. Şu anda bizim görevimiz bu. Görevimizi yerine getirmeye geldik. Yapabileceğimiz ne olursa olsun yapmaya hazırız. Ben 1-1.5 saat önce geldim buraya herkesten Allahü Teala binlerce kere razı olsun. Gerekirse sabaha kadar beklerim” dedi.

Düzce Kızılay Kan Bağış merkezine yapılan başvuru sayısının bini geçtiği öğrenilirken, talebin her geçen dakika arttığı belirtildi.