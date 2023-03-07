DÜZCE (İHA) – Asrın felaketinde depremden etkilenen ailelere evini açan Düzceliler, depremzedelere 474 ev açtı.

DÜZCE (İHA) – Asrın felaketinde depremden etkilenen ailelere evini açan Düzceliler, depremzedelere 474 ev açtı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara ülke genelinde bir çok kişi evlerini açtı. Akrabalarının ve yakınlarının yanlarına giden depremzedelere Düzceliler de destek verdi. Asrın felaketinde depremden etkilenen aileleri yuvasız bırakmayan Düzceliler, il genelinde 474 evini depremzedelere açtı. Evini kaybeden vatandaşlara kendi evlerine kavuşana kadar sıcak yuvalar kurulmasını sağlayan Düzceliler, yaraları birlikte sarmak için evlerine aldığı depremzedelerin de tüm ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.