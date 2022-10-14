14 yaş Türkiye Şampiyonası Türkiye ikincisi Mert Öztok seçmelerin ardından milli takıma seçildi.

14 yaş Türkiye Şampiyonası Türkiye ikincisi Mert Öztok seçmelerin ardından milli takıma seçildi.

Türkiye Cimnastik Şampiyonasında ikinci olan ve Düzce’ye ilk defa Türkiye Şampiyonası düzeyinde derece getiren Mert Öztok seçmelerde milli takımdaki yerini aldı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, “İlimizde cimnastik branşında ilk kez milli takımımıza sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Sporcumuz Mert’i ve hocalarımızı tebrik ediyorum” diyerek Mert Öztok’u kutladı.