DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim gören öğrenciler 103 şehit için fidan diktiler.

Akçakoca Şehir Stadyumunun yanındaki araziye gençler ilçe Kaymakamı Deniz Peşkin ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdiler. Düzce Üniversitesi Kamu Topluluğu Başkanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi Teoman Hüner, "Bu fikir benim düşüncemdir. Gerek yaşadığım çevre gerek aile terbiyem gerek gördüğüm devlet terbiyesi vatanperverlik hassasiyetimi yüceltmiştir. Bu anlamlı etkinlik ile Düzce’den çıkmış 103 şehidimizi onurlandırmayı hedefledik. Bu süreçte bize desteğini, güvenini esirgemeyen Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Düzce Gençlik ve Spor İl müdürümüz İsa Yazıcı ve şehit ve gazi aileleri, değerli danışman hocamız Süleyman Ağraş ile birlikte yanımda hep olan öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından, 103 adet Çam fidesi toprak buluştu.