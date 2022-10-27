Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görev yapan 4 öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu çerçevesinde Romanya’nın Bükreş kentine gitti. Burada ziyaret edilen okullarda işbaşı gözlem faaliyetlerine katılan öğretmenler; ilkokul, ortaokul ve liselerin ardından uygulama okullarında da gözlem yapma fırsatı buldu.

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