DÜZCE (İHA) – Ortaokul öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Türkiye finalinde Düzceli öğrenciler iki ödül birden kazandı.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde Düzce Bahçeşehir BİLSEM öğrencileri iki ödül birden kazanarak dikkat çekti. Kimya alanında hazırladığı Hidrojellerle Su ve Gübre Tasarrufu, Çimlenme ve Toprak Nem Dengesinin İncelenmesi projesi ile Türkiye ikinciliğini İlter Tuna Erdoğan alırken Coğrafya alanında Ekolojik Mücadele Sistemi akıllı sera projesi ile Muhammed Zahit Sert teşvik ödülü almaya hak kazandı. Projelerini Fen Bilimleri öğretmeni Emine Sarı’nın danışmanlığında hazırlayan öğrenciler, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır’ın elinden aldı.