Anadolu Yıldızlar Ligi Karate yarı final müsabakaları sonunda Düzce karate kız takımı şampiyon oldu.
05-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında Zonguldak’ta yapılan 2023 Analig Osman Bayraktar sezonu Karate yarı final müsabakalarında Düzce kız takımı şampiyon olarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandı.
Erkek Takımı ise beşinci olurken Erkeklerde Katada birinci olan Enes Toprak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
12 il 140 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Liginde kız sporcular Ecenur Turan 46 kg’da şampiyon, Ravza Minel Şener 50 kg’da şampiyon, Bengü Şahincioğlu 42 kg’da ikinci, Eylül Naz Demirezen 38 kg’da üçüncü, Ecrin Nisa Turan 54 kg üçüncü, Ecrin Aydoğan +54 kg’da üçüncü, Azra Coşkun ise katada üçüncü oldu.