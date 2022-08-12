DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 46 genç, Mersin’de gerçekleştirilecek Kardeşlik İklimi Kampına gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 46 genç, Mersin’de gerçekleştirilecek Kardeşlik İklimi Kampına gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Kardeşlik İklimi Kampları" devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce’den kampa katılmak için belirlenen 46 genç, Gençlik Merkezi’ndeki uğurlama programı ile Mersin’e gönderildi. Gençler dolu dolu kamp programı ile çeşitli spor branşlarında eğitim alacak. Bir yandan kamp yapacak olan gençler, bir yandan da spor aktiviteleri ile Mersin’i daha yakından tanıyacak.