DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman’da hizmete alınan gençlik kampına Düzce’den ilk kafile giderek bölgede incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarih, kültür ve medeniyet kamp merkezilerinin sayılarını arttırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Batman’da hizmete alınan gençlik kampına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinden ilk gençlik grubu gönderildi. Batman’ın antik kenti Hasankeyf’e giden Düzceli gençler, bölgede incelemelerde bulunarak Batman’ın tarihi ve kültürel yerlerini görme fırsatını buldu.