ı Kerim öğretildiği belirtildi.

Düzce’de esnafların Kur’an-ı Kerim öğrenmesi için başlatılan eğitimler tüm hızı ile devam ediyor. Müftülük tarafından başlatılan "Düzceli Esnaflar Kur’an Öğreniyor" proje çerçevesinde üç yıldır 7’den 77’ye her yaştan erkek bireylere Kur’an-ı Kerim öğretildi. Düzce İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu tarafından hazırlanan proje ile 8 saatte bireylere Kur’an-ı Kerim öğretiliyor. Öğrenmeyi kolaylaştıran, 2006 yılından itibaren Türkçe öğreniminde de kullanılan "Ses Temelli Cümle Eğitimi" yöntemiyle kursiyerler Kur’an-ı Kerim’i sadece sekiz günde okumaya başlıyor. Düzce Müftüsü Osman Aydın projenin, çalışma hayatından dolayı ulaşılması güç olan esnaf, akademisyen, memur, amir, işçi, emekli ve diğer yetişkin erkeklere ulaşılması bakımından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Projede eğitim alanı olarak Düzce İl Müftülüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Çok Amaçlı Eğitim Merkezinin kullanılması bizim için çok önemli. Hedef kitleye ulaşma imkanı çok iyi durumda devam ediyor. Eğitimlere devam eden ve hedef kitleye ulaşan Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu’ya teşekkür ederiz. "Düzceli Esnaflar Kur’an Öğreniyor" projesinde Kuran’ı Kerim Öğretimi ile birlikte kursiyerlerle her ders sonu mini sohbet, öncesi günlük genel sohbet, yardım faaliyetleri, umre faaliyetleri, esnaf kaynaşması, aylık hatim okuma gibi etkinlikler de yapılırken, bu zamana kadar 460 esnafa Kur’an-ı Kerim öğretildiği belirtildi.