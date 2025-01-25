DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığının İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Cumayeri ilçesi Iğdır Köyü’ndeki 34 üreticiye sertifikaları dağıtıldı.

Sertifika dağıtım törenine Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İlçe Müdürü Mustafa İlyasoğlu, Cumayeri Ziraat Odası Başkanı İhsan Keleş, çiftçiler ve proje sorumlusu teknik personel katıldı.

Kaymakam Taha Furkan Sönmezel, “Bugün burada, tarım alanında güzel bir proje için bir aradayız. İyi Tarım Uygulamaları sertifikalarını almaya hak kazanan tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Bu proje, sadece tarımsal üretiminizi daha bilinçli ve verimli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Melen Havzası’nın korunması gibi stratejik bir amacı da destekliyor. İlçemiz çiftçilerinin bu projeye olan ilgisi ve katkısı, tarımın sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki duyarlılıklarını ortaya koymaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm çiftçilerimize ve teknik personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Esra Uzun “Bu proje İstanbul’a içme ve kullanma suyu sağlayan Melen Havzası’nın su kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Cumayeri ilçemizde Iğdır Köyü’nde 29 üreticimizle 812 dekar alanda başlayıp İyi Tarım Uygulamaları projesi 2024 yılında 34 üretici 910,845 dekar alanda devam edildi. Projeyi çiftçilerimizin benimsemiş olması ve projeye dahil olmak isteyen yeni çiftçilerimizin olması bizleri sevindirdi. Projenin alanının ve çiftçi sayısının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerimize diğer desteklemelerin yanında dekar başına 146 TL daha destek verilecektir" dedi.

Konuşmaların ardından ise tören çiftçilerin sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.