Düzce?de Aralık ayı veteriner sağlık raporu verilerine göre, şehir dışına 3 milyon 62 bin 840 kanatlı hayvan gönderildi. Yine aynı raporda 76 ton et tüketildiği verisi de paylaşıldı.

Düzce?de Aralık ayı veteriner sağlık raporu verilerine göre, şehir dışına 3 milyon 62 bin 840 kanatlı hayvan gönderildi. Yine aynı raporda 76 ton et tüketildiği verisi de paylaşıldı.

Düzce?den diğer şehirlere her ay düzenli olarak hayvan nakilleri yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Müdürlüğü?ne bağlı veteriner hekimlerinin Aralık ayı raporuna göre, Düzce?den diğer şehirlere en çok kanatlı hayvan sevki yapıldı. 3 milyon 62 bin 840 kanatlı sevki yapılırken, diğer illere 87 bin 463 kilogram karkas et, bin 200 kilogram bağırsak, 3 bin kilogram balıkçılık ürünlerinin sevki gerçekleşti.

Öte yandan aynı rapordaki verilere göre Düzceliler 76 ton et tüketimi yaptı. 3 farklı kesimhanede 276 hayvanın kesimi yapıldı. Hayvanların kesim öncesinde yapılan kontrollerinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmadı. Kesim sonrasında ise hayvanların karkas etleri ayrıştırılarak muayene edilmesi sonrasında Düzce il genelinde ki kasaplara gönderildi. Böylelikle 3 kesimhanede kesimi yapılan 276 hayvandan çıkan 76 ton 916 kilogram karkas et kasaplara gönderildi.