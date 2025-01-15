Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde “Kardeş Şehirlerimiz Şam ve Halep’in Yanındayız” sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında ilk yardım tırı Suriye’ye ulaştı.

Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde, Suriye’nin Şam ve Halep şehirlerine destek sağlamak amacıyla başlatılan “Kardeş Şehirlerimiz Şam ve Halep’in Yanındayız” adlı yardım kampanyası kapsamında bölgeye ilk yardım tırı gönderildi. Düzce’de büyük bir dayanışma örneği sergilenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya çerçevesinde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla toplamda 540 çuval un temin edildi. Alınan unlar, Suriye’nin Şam ve Halep şehirlerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Bölgeye gönderilen unlar, lavaş yapılarak yaklaşık 20 bin haneye dağıtıldı. Yardımlar, özellikle yiyecek ihtiyacının büyük olduğu bu dönemde, Şam ve Halep’teki ihtiyaç sahiplerine büyük bir katkı sağladı.