Amasra ilçesinde, saat 18.15 sıralarında maden ocağında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Bartın’a çevre illerden sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri gönderildi. Düzce’den de Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 UMKE aracı 5 kişilik ekip ve Kızılay’dan ekipler gönderildi.

DÜZCE(İHA) – Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen patlama sonrası Düzce’de de ekipler yola çıktı.

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